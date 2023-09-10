Сунак выразил Ли Цяну беспокойство из-за вмешательства КНР в работу парламента Британии

Однако он признал необходимым взаимодействовать с КНР в тех областях, "где это имеет смысл"

ЛОНДОН, 10 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном выразил беспокойство по поводу якобы попыток Пекина вмешиваться в работу британского парламента. Как сообщил телеканал Sky News, встреча состоялась в Нью-Дели, где завершается саммит Группы двадцати.

По словам главы британского кабмина, он выразил "очень глубокую обеспокоенность по поводу любого вмешательства в парламентскую демократию" Соединенного Королевства, назвав такие действия неприемлемыми. По мнению Сунака, поднимать подобные вопросы на встречах с представителями Китая более конструктивно, чем "просто кричать с трибун". Он признал необходимым взаимодействовать с КНР в тех областях, "где это имеет смысл".

Тему затронули после того, как в субботу в британских СМИ появилась информация о задержании в королевстве двух человек по подозрению в шпионаже в пользу Китая. Сообщалось, что один из них работал в качестве парламентского исследователя - обычно в обязанности сотрудника на такой должности входит сбор информации, на основании которой депутаты формируют свою точку зрения по различным вопросам. По данным газеты The Sunday Times, задержанный был связан с рядом парламентариев от правящей Консервативной партии, в том числе с имеющими допуск к секретной информации. Среди них упоминаются замглавы МВД Том Тугендхат и председатель комитета по международным делам парламента Алиша Кирнс.

В беседе с британскими журналистами Сунак отказался вдаваться в детали задержаний.

Об отношениях Великобритании и Китая

В Консервативной партии Великобритании ведутся споры о том, какую политику Лондон должен проводить на китайском направлении. В конце апреля министр иностранных дел Джеймс Клеверли заявил о необходимости налаживать конструктивные отношения с Китаем ради решения глобальных проблем, так как без участия Пекина справиться с ними не получится. В конце августа глава МИД посетил КНР. По итогам он заявил, что обеспечение безопасности Великобритании всегда будет приоритетом Лондона при выстраивании отношений с Пекином, однако вновь высказался за прагматичные рабочие отношения с Китаем. Это вызывает недовольство правого крыла тори, требующего введения дополнительных ограничений деятельности китайских компаний в чувствительных сферах и санкций против ряда отраслей китайской промышленности.

13 марта правительство Великобритании опубликовало обновленную версию Комплексного обзора вопросов безопасности, обороны и внешней политики. В документе Китай назвали "определяющим эпоху вызовом" для Лондона.