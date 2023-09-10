Эмиссар ООН обсудил в Дамаске повестку будущей сессии Конституционного комитета Сирии

Ожидается, что Гейр Педерсен после поездки в Дамаск назовет дату проведения заседания комитета

БЕЙРУТ, 10 сентября. /ТАСС/. Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен в ходе своего визита в Дамаск обсудил повестку предстоящей сессии Конституционного комитета Сирии (ККС) в Маскате (Оман). Как сообщила газета Al Watan, норвежский дипломат встретился с министром иностранных дел арабской республики Фейсалом Микдадом и главой сирийской правительственной делегации Ахмедом аль-Казбари.

Вопрос о возобновлении работы ККС поднимался на прошедшем 15 августа совещании в Каире четырехстороннего комитета Лиги арабских государств по Сирии, в который входят главы МИД Египта, Иордании, Ирака и Саудовской Аравии. В нем принял участие сирийский министр Микдад, который поддержал предложение о проведении девятой сессии ККС до конца года в Омане.

Ожидается, что эмиссар ООН после поездки в Дамаск назовет дату проведения заседания комитета. "Я вижу в решении сторон возобновить работу ККС явный сигнал о желании достичь согласия, - отметил Педерсен в беседе с журналистами. - Понятно, что только за столом переговоров можно преодолеть существующие проблемы на пути реализации поставленной перед этим органом задачи".

Ранее работа ККС проходила в Женеве, где состоялось восемь сессий. Российская сторона неоднократно указывала на то, что Швейцария утратила статус нейтральной площадки, в том числе в связи с проблемами с выдачей виз делегатам.

В состав ККС, сформированного в соответствии с резолюцией, которая была принята 31 января 2018 года в Сочи Конгрессом сирийского национального диалога, входят 150 человек (по 50 делегатов от Дамаска, оппозиции и гражданского общества). Малая редакционная группа комитета включает 45 человек (по 15 делегатов от каждого из трех сегментов).

ККС призван выработать рекомендации по внесению поправок в основной закон республики, после чего в Сирии будут проведены всеобщие выборы под эгидой ООН.