Премьер Италии считает, что G20 достигла компромисса по Украине

Лидеры G20 признали различие взглядов и оценок ситуации на Украине среди членов сообщества

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони назвала "важным шагом" согласование декларации лидерами стран Группы двадцати (G20), особенно в части по Украине, поскольку, по ее словам, на предыдущих министерских встречах "двадцатки" добиться такого результата не удавалось.

Она признала, что в нынешних геополитических условиях саммит был непростой. "Италия старалась поддержать Индию, чтобы ее председательство было успешным, потому что мы считаем G20 стратегическим многосторонним форумом, способствующим диалогу с развивающимися странами и странами глобального Юга", - сказала она. Итальянский премьер подчеркнула, что итоговая декларация в части по Украине стала "важным компромиссом", напомнив, что все министерские встречи "двадцатки" заканчивались без итогового заявления. "По Украине достигнут важный компромисс, и принятие документа свидетельствует о важных шагах вперед", - сказала Мелони. По ее мнению, РФ подписала документ, чтобы "не остаться в изоляции".

Лидеры G20 признали различие взглядов и оценок ситуации на Украине среди членов сообщества. "Мы обратили внимание на человеческие страдания и дополнительные негативные последствия войны на Украине в отношении глобальной продовольственной и энергетической безопасности, цепочек поставок, макрофинансовой стабильности, инфляции и [экономического] роста, что усложнило политическую среду для стран, особенно развивающихся и наименее развитых стран, которые все еще восстанавливаются после пандемии COVID-19 и экономического кризиса, который подорвал прогресс в достижении целей устойчивого развития. Были разные точки зрения и оценки ситуации", - говорится в итоговой декларации.

Саммит Группы двадцати завершается 10 сентября в Нью-Дели. На него были приглашены лидеры всех стран G20 и еще девяти государств (Бангладеш, Египет, Испания, Маврикий, Нигерия, Нидерланды, ОАЭ, Оман и Сингапур). Российскую делегацию в Индии возглавлял глава МИД Сергей Лавров. Российский министр заявил, что страны Запада не смогли навязать участникам Группы двадцати украинскую повестку, в том числе благодаря консолидированной позиции глобального Юга.