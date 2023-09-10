10 сентября, 10:58,
обновлено 10 сентября, 11:16
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Эрдоган намерен обсудить с Пашиняном ситуацию в Нагорном Карабахе

Президент Турции считает неправильными действия Армении в Карабахе

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сентября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что считает неправильными действия Армении в Нагорном Карабахе, в связи с чем намерен провести телефонные переговоры с ее премьер-министром Николом Пашиняном.

"По этому вопросу я провел переговоры с [президентом Азербаджана] господином Ильхамом Алиевым, после которых, возможно, завтра у меня состоятся переговоры с господином Пашиняном, - подчеркнул Эрдоган на пресс-конференции по итогам саммита Группы двадцати (G20). - Те шаги, которые здесь предпринимаются, особенно в Карабахе, - это неправильные шаги, с этим нельзя мириться, и страны-члены ЕС тоже с этим не мирятся. На переговорах, которые мы проведем завтра, мы скажем господину Пашиняну, что абсолютно невозможно принять такие выборы. Друзья, западные страны и другие, с которыми мы встречались до сих пор, не принимают эти выборы. Это не то, что произойдет, это не те выборы, которые можно принять". 

Теги:
АрменияЭрдоган, Реджеп ТайипСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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