Байден дал положительную оценку действиям председателя ЭКОВАС по Нигеру

По мнению американской стороны, "приглашение Нигерии на саммит G20 является признанием важной роли Нигерии в мире в качестве крупнейшей демократии и экономики в Африке"

ВАШИНГТОН, 10 сентября. /ТАСС/. Американский президент Джо Байден заявил президенту Нигерии Бола Тинубу, что положительно оценивает его шаги в качестве председателя Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), касающиеся Нигера. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома.

"Президент Джо Байден встретился сегодня с президентом Нигерии Бола Тинубу на полях [саммита] G20 в Нью-Дели (Индия), чтобы подтвердить нашу неизменную приверженность отношениям США и Нигерии и давней дружбе между нашими странами и народами, - отмечается в документе. - Байден приветствовал шаги администрации Тинубу по реформированию экономики Нигерии и выразил признательность президенту Тинубу за его решительное руководство на посту председателя ЭКОВАС, направленное на защиту демократии и верховенства закона в Нигере и во всем регионе". По мнению американской стороны, "приглашение Нигерии на саммит G20 является признанием важной роли Нигерии в мире в качестве крупнейшей демократии и экономики в Африке".

6 июля в Нигере группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет спасения родины во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Лидеры государств, входящих в ЭКОВАС, ввели против мятежников жесткие санкции и потребовали от них освободить Базума, пригрозив применением силы.