ЕС и Китай намерены провести двусторонний саммит до конца года

Председатель Евросоюза Шарль Мишель и премьер Госсовета КНР Ли Цян подтвердили заинтересованность в сохранении стабильных и конструктивных отношений

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сентября. /ТАСС/. Евросоюз и Китай намерены провести двусторонний саммит до конца 2023 года. Об этом говорится в заявлении Евросовета по итогам встречи его председателя Шарля Мишеля и премьера Госсовета КНР Ли Цяна на полях саммита G20 в Индии.

"Обе стороны обменялись мнениями по широкому кругу вопросов и подтвердили заинтересованность в сохранении стабильных и конструктивных отношений. Председатель Мишель подтвердил общую заинтересованность в проведении саммита ЕС - Китай до конца года", - отмечается в нем.

В связи с этим Мишель "подчеркнул важность проведения отраслевых диалогов на высоком уровне в преддверии саммита, таких как 10-й экономический и торговый диалог, стратегический диалог по внешней политике, цифровой диалог".

Кроме того, Мишель в ходе встречи "упомянул недавнюю дискуссию и выводы Евросовета по отношениям ЕС и Китая". "ЕС и Китаю необходимо работать вместе для решения глобальных проблем, таких как борьба с изменением климата, пандемиями, проблемы мировой экономики, особенно [проблема] облегчения долгов, - отмечается в нем. - ЕС и Китай являются важными торгово-экономическими партнерами, и мы продолжим обеспечивать, чтобы эти отношения были сбалансированными, взаимными и взаимовыгодными. ЕС продолжит устранять критические уязвимости и диверсифицироваться, где это необходимо и целесообразно, не подрывая при этом важнейшие экономические интересы".

Стороны также обсудили конфликт на Украине. "Председатель Мишель приветствовал осуждение Китаем угрозы применения ядерного оружия и отметил, что Китай как член СБ ООН несет особую ответственность за обеспечение глобального мира и стабильности, а также уважение международного права", - заключили в ЕС.