Эрдоган расстроен попытками США увязать продажу F-16 с одобрением заявки Швеции в НАТО

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сентября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что расстроен сохраняющимся в Конгрессе США трендом на увязывание вопроса о продаже Турции самолетов F-16 с одобрением Анкарой заявки Стокгольма на вступление в НАТО.

"Мы на ногах поговорили на саммите с [президентом США Джо] Байденом. К сожалению, по теме F-16 наши друзья все повторяют "Швеция, Швеция". Нас этот подход расстраивает. Я скажу одно. Вы на все говорите, что у вас есть Конгресс. У меня он тоже есть. Пока этот вопрос [о заявке Швеции] не пройдет через мой парламент, я ничего не скажу. Единолично я такое решение принять не могу. Решение о членстве Швеции примет парламент Турции", - сказал он на пресс-конференции в Нью-Дели, где проходил саммит G20.