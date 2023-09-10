Макрон считает, что в G20 не достичь дипломатического прорыва в урегулировании на Украине

Президент Франции напомнил, что саммит "не является форумом для политических дискуссий"

ПАРИЖ, 10 сентября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон не считает Группу двадцати (G20) площадкой, на которой возможно добиться дипломатического прорыва в урегулировании конфликта на Украине.

По словам президента, объединение "выступает за справедливый и устойчивый мир". "Мы в G20 повторили нашу приверженность Уставу ООН, - сказал Макрон на пресс-конференции по итогам саммита Группы двадцати в Нью-Дели. - С другой стороны, это не та площадка, где может быть достигнут серьезный дипломатический прогресс в этом вопросе".

Французский лидер напомнил, что "G20 не является форумом для политических дискуссий". "Она [группа] была воссоздана в связи с международным финансовым кризисом 2008-2010 гг., чтобы прежде всего обсуждать экономические, финансовые и климатические темы", - продолжал президент.

Он признал наличие разногласий в Группе двадцати по поводу конфликта на Украине. "Мы знаем, что есть разногласия с некоторыми членами G20 по вопросу Украины, поскольку мы знаем, что в G20 есть Россия", - утверждал Макрон.

Как отметил по итогам саммита министр иностранных дел Сергей Лавров, возглавлявший делегацию России в Нью-Дели, развивающиеся страны Группы двадцати демонстрируют правильное понимание происходящего на Украине. Государства Запада не смогли навязать участникам саммита украинскую повестку, соответствующий параграф декларации саммита объединения изложен в контексте необходимости разрешения всех мировых конфликтов, отметил министр. Он обратил внимание, что декларация G20 в контексте конфликта на Украине также включила важные принципы продовольственной безопасности, которые поддерживаются Россией.