В КНР заявили, что Китай является надежным другом и партнером Европы

Пекин приветствует увеличение числа европейских компаний, инвестирующих и ведущих бизнес в Китае, указал премьер Госсовета страны Ли Цян

ПЕКИН, 10 сентября. /ТАСС/. Китай позиционирует себя как надежного друга и партнера Евросоюза. Об этом заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян на встрече с председателем Евросовета Шарлем Мишелем на полях саммита стран Группы двадцати (G20) в Нью-Дели.

"Независимо от времени - сейчас или в будущем - Китай является надежным другом и партнером Европы", - приводятся слова Ли Цяна на сайте МИД КНР. Он отметил, что Китай готов укреплять диалог с Евросоюзом, изучать возможность создания соответствующих механизмов, а также повышать стабильность торгово-экономических отношений между КНР и ЕС. Китай приветствует увеличение числа европейских компаний, инвестирующих и ведущих бизнес в Китае, указал Ли Цян. "Развитие Китая - это возможность, а не риск для Европы", - добавил он.

"Китай и Европа расположены на противоположных концах Евразийского континента, между нами нет ни геополитического конфликта, ни конфликта фундаментальных интересов", - сказал премьер Госсовета КНР.

Саммит G20 проходит в Индии с 9 по 10 сентября. На него были приглашены лидеры всех стран G20 и еще девяти государств (Бангладеш, Египет, Испания, Маврикий, Нигерия, Нидерланды, ОАЭ, Оман и Сингапур). Российскую делегацию в Индии возглавлял министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, китайскую - премьер Госсовета КНР Ли Цян.