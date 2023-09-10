Алиев и Эрдоган обсудили ситуацию вокруг Карабаха

Пресс-служба главы азербайджанского государства сообщила, что беседа состоялась по инициативе турецкой стороны

БАКУ, 10 сентября. /ТАСС/. Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган по телефону обсудили нормализацию отношений между Баку и Ереваном, а также ситуацию в Карабахе. Об этом сообщила пресс-служба главы азербайджанского государства.

По ее данным, беседа состоялась по инициативе турецкой стороны. "В ходе телефонного разговора главы государств обсудили региональные вопросы, в том числе нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией и ситуацию в Карабахском регионе Азербайджана", - говорится в сообщении.

Собеседники обменялись мнениями о перспективах развития братских и союзнических отношений между Азербайджаном и Турцией.

В четверг премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с утверждением, что Азербайджан сосредоточил войска на границе с Арменией и разделительной линии с Нагорным Карабахом. В Баку отвергли его заявления.

В пятницу уже в Баку заявили, что Армения концентрирует на границе с Азербайджаном войска. Как утверждают в МИД Азербайджана, Армения "открыто роет новые окопы, возводит укрепления". На фоне заявлений об обострении ситуации вокруг Карабаха в Ереване объявили о проведении совместных учений с США.