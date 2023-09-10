Байден заявил, что считает Вьетнам важнейшим партнером США

Американский президент выразил уверенность в том, что страны стремятся к прочному миру, "большей безопасности и процветанию"

ХАНОЙ, 10 сентября. /ТАСС/. Американский президент Джо Байден заявил, что считает Вьетнам важнейшим партнером для Соединенных Штатов, и выразил уверенность в том, что у стран большие перспективы для развития двустороннего сотрудничества.

"Я думаю, что перед нами огромные возможности", - приводит пресс-пул Белого дома слова главы администрации США на встрече в Ханое с генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом. "Вьетнам и США - важнейшие партнеры в период, который я бы назвал очень важным. Я говорю это не из вежливости. Я говорю это от чистого сердца", - добавил Байден.

Американский президент выразил уверенность в том, что страны стремятся к прочному миру, "большей безопасности и процветанию". "Я убежден в том, что мы можем этого достичь", - добавил Байден. "Это может быть началом эпохи еще большего сотрудничества", - полагает он.

Как заявил ранее Белый дом, во время начавшегося визита Байдена во Вьетнам стороны объявят о подписании соглашения о двустороннем "стратегическом партнерстве", которое, в частности, будет касаться сферы безопасности.