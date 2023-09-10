Премьер Госсовета КНР заявил, что G20 должна в первую очередь заниматься вопросом развития

Ли Цян отметил, что "двадцатка" должна создать более прагматичный механизм сотрудничества и предпринять конкретные действия для помощи развивающимся странам

ПЕКИН, 10 сентября. /ТАСС/. Страны Группы двадцати (G20) должны поставить вопросы глобального развития во главу угла при координации макроэкономической политики. Об этом заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян на саммите G20 в Нью-Дели.

"Наиболее актуальным вопросом в настоящее время является развитие. Члены G20 должны поставить вопрос развития в центр при координации макрополитики", - приводятся слова Ли Цяна на сайте МИД КНР.

Он отметил, что "двадцатка" должна создать более прагматичный механизм сотрудничества и предпринять конкретные действия, чтобы помочь развивающимся странам лучше справляться с такими проблемами, как сокращение бедности, привлечение финансирования, изменение климата, а также со сложностями в сферах продовольственной и энергетической безопасности.

Ли Цян подчеркнул необходимость того, чтобы практиковать подлинную многосторонность на международной арене, а также создавать безопасную и стабильную международную среду для общего развития.

Саммит G20 проходил в Индии с 9 по 10 сентября. На него были приглашены лидеры всех стран G20 и еще девяти государств (Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура). Российскую делегацию в Индии возглавлял министр иностранных дел Сергей Лавров, китайскую - премьер Госсовета КНР Ли Цян.