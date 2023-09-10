В Курской области троих фигурантов дела об отравлении шаурмой отправили под домашний арест

Еще одного обвиняемого - 21-летнего повара - заключили под стражу до 6 ноября

ТАСС, 10 сентября. Ленинский районный суд Курска отправил под домашний арест троих фигурантов дела о гибели девушки и массовом отравлении шаурмой в Льгове. Еще один обвиняемый - 21-летний повар - заключен под стражу до 6 ноября. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

"Владельцу киоска 50-летнему Фаезову, его 23-летнему племяннику - повару Фаезову, студенту колледжа, и 46-летней матери повара (все они граждане РФ) судом избран домашний арест сроком на два месяца", - говорится в сообщении.

Еще одному 21-летнему повару Алимардонзода, гражданину Таджикистана, временная регистрация которого во Льгове истекает 17 сентября, суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 29 суток, то есть по 6 ноября.

По версии следствия, девушка 6 сентября купила шаурму в киоске на улице Гагарина в Льгове Курской области. Она почувствовала себя плохо после того, как съела фаст-фуд. Девушка вызвала бригаду скорой медицинской помощи, которая доставила ее в районную больницу. В связи с ухудшением состояния ее госпитализировали в областную больницу, где, несмотря на принятые врачами меры, она умерла. Со схожими симптомами после потребления в пищу приобретенной в том же месте шаурмы обратились 22 человека, 8 из них - дети и подростки.

По результатам ПЦР-тестирования у пострадавших регистрируется токсикоинфекция, причиной которой послужил стафилококк. В связи со случаями отравления Роспотребнадзор приостановил деятельность торговой точки. По факту смерти девушки возбудили уголовное дело. Правоохранительные органы задержали в Курске четырех уроженцев Республики Таджикистан - владельца торгового киоска, в котором потерпевшие приобретали продукцию, а также трех сотрудников - двух поваров и помощника повара.