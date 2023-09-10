Эксперт считает, что пробуждение Африки нанесет "смертельный удар" по Европе

Абдул Латиф ад-Двейхи заявил, что "те освободительные движения, которые наблюдаются на континенте в последние годы, неизбежно приведут к ликвидации последних очагов французского и европейского колониализма"

ДУБАЙ, 10 сентября. /ТАСС/. Пробуждение Африки станет для Европы сокрушительным ударом. Такое мнение выразил саудовский аналитик Абдул Латиф ад-Двейхи в опубликованной в газете Okaz статье.

"Война НАТО против России [на Украине ведется] не только ради сохранения в мире навязанной Западом однополярности в пику Москве и Пекину, хотя, без сомнений, это одна из целей этой войны, но и для того, чтобы не допустить пробуждения Африки. Восстание Африки в случае своего продолжения и разрастания нанесет смертельный удар по Европе. Те освободительные движения, которые наблюдаются на континенте в последние годы, неизбежно приведут к ликвидации последних очагов французского и европейского колониализма", - полагает аналитик.

С его точки зрения, "европейская колонизация Африки не закончена, поскольку [так] менее затратно и проще продолжать построение европейских финансовых империй". Кроме того, "европейский колониализм поддерживается большинством европейских и ооновских структур".

"Любой, кто изучает историю Европы и Запада в целом, понимает, сколько человеческих жизней было уничтожено, на каких крови и костях были построены нынешние западные империи. Те же самые страны и сейчас продолжают играть ту же самую роль, несмотря на весь используемый ими грим под названием "права человека и демократия", за которым они пытаются скрыть когти и клыки европейского колонизатора. Эти когти и клыки по-прежнему вонзаются в континент, отнимая его природные ресурсы и будущее, что толкает миллионы африканцев уезжать и бежать в различные уголки земли в поисках [возможности] выжить <...>", - подчеркивает ад-Двейхи. По его мнению, произошедшие друг за другом в недавнем времени перевороты в Африке показали, что европейскому колонизатору нужны на континенте лишь "коррумпированные диктаторы" в сочетании с присутствием "террористов и наемников".

Этим, считает автор, объясняется стремление народов африканских стран к сотрудничеству с РФ. "Можно понять чувства народов Африки, поднимающих российские флаги. Они поднимают их, конечно, не против Украины, а за победу России надо НАТО и империями, созданными европейским колониализмом в прошлом и настоящем", - отмечает ад-Двейхи.