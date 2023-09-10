США призвали немедленно открыть Лачинский коридор и дорогу через Агдам

По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, его страна обеспокоена быстрым ухудшением гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе

ВАШИНГТОН, 10 сентября. /ТАСС/. Вашингтон призывает немедленно разблокировать Лачинский коридор и открыть дорогу Агдам - Ханкенди для доставки гуманитарных грузов в Нагорный Карабах.

"США всерьез обеспокоены быстрым ухудшением гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе. Отмечаем, что гуманитарные грузы находятся рядом с Лачинским коридором и с дорогой через Агдам, и вновь призываем немедленно и одновременно открыть оба коридора, чтобы дать проход гуманитарным поставкам, в которых отчаянно нуждаются мужчины, женщины и дети в Нагорном Карабахе. Мы также призываем лидеров не принимать никаких действий, которые повышают напряжение и препятствуют данной цели. Применение силы для разрешения споров недопустимо", - говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

Соединенные Штаты убеждены, что любое мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном должно защищать права и гарантировать безопасность жителей Нагорного Карабаха, добавил глава американского внешнеполитического ведомства.

В четверг армянский премьер-министр Никол Пашинян выступил с утверждением, что Азербайджан сосредоточил войска на границе с Арменией и разделительной линии с Нагорным Карабахом. В Баку это опровергли. В тот же день российские миротворцы зафиксировали два нарушения режима прекращения огня в Шушинском районе в Карабахе, пострадавших нет, ведется расследование.

В пятницу в Баку сообщили, что Армения концентрирует на границе с Азербайджаном живую силу и военную технику. Как утверждают в азербайджанском МИД, армянские военные "открыто роют новые окопы, возводят укрепления". На фоне заявлений об обострении ситуации вокруг Карабаха в Ереване сообщили о проведении совместных с США учений.

Население Нагорного Карабаха получает гуманитарную помощь при содействии российских миротворцев и Международного комитета Красного Креста (МККК), а жители региона, которые нуждаются в медицинской помощи, при содействии МККК отправляются в Армению. 15 июня после перестрелки между армянскими и азербайджанскими пограничниками Баку запретил доставку любой гуманитарной помощи в Карабах.