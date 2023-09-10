В Баку сообщили о ранении азербайджанского военнослужащего из-за взрыва мины в Карабахе

Инженерно-саперные подразделения проводят разминирование в районе инцидента

БАКУ, 10 сентября. /ТАСС/. Военнослужащий Вооруженных сил Азербайджана получил ранение в результате взрыва противопехотной мины в Агдамском районе. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны республики.

"10 сентября примерно в 13:30 [12:30 мск] военнослужащий азербайджанской армии Хайям Эминов получил ранение, подорвавшись на противопехотной мине, заложенной в целях совершения провокации разведывательно-диверсионной группой незаконных армянских вооруженных формирований на пути обеспечения подразделений Вооруженных сил Азербайджана в Агдамском районе", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, раненый госпитализирован, его жизнь вне опасности. В настоящее время инженерно-саперные подразделения проводят разминирование в районе инцидента.

В Минобороны Азербайджана добавили, что в последнее время в Карабахе фиксируют массовую постановку мин армянскими силами.