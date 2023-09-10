Как отметил премьер-министр Канады, "G20 - это крайне разрозненная группа"

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сентября. /ТАСС/. Итоговое заявление лидеров стран Группы двадцати (G20) в части Украины могло бы быть жестче, если бы это зависело только от Канады. Об этом заявил на пресс-конференции по итогам саммита канадский премьер-министр Джастин Трюдо.

"Если бы это зависело от меня, то [итоговое] заявление лидеров [G20] было бы намного жестче, особенно по Украине. Если бы это зависело только от других стран за столом переговоров, то оно было бы намного мягче, особенно в отношении Украины. G20 - это крайне разрозненная группа, и мы очень усердно работали, чтобы сделать [заявление по Украине] настолько жестким, насколько это было возможно", - сказал Трюдо, отвечая на вопрос, почему он подписал итоговую декларацию, в которой лидеры G20 не осуждают Россию из-за ситуации на Украине.

Как отметил по итогам саммита министр иностранных дел Сергей Лавров, возглавлявший делегацию России в Нью-Дели, развивающиеся страны Группы двадцати демонстрируют правильное понимание происходящего на Украине. Государства Запада не смогли навязать участникам саммита украинскую повестку, соответствующий параграф декларации саммита объединения изложен в контексте необходимости разрешения всех мировых конфликтов, отметил министр. Он обратил внимание, что декларация G20 в контексте конфликта на Украине также включила важные принципы продовольственной безопасности, которые поддерживаются Россией.