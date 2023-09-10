Госсекретарь США не согласен с тем, что итоговое заявление G20 было слабым

По мнению Этнони Блинкена, сам факт получения документа, подтверждающего суверенитет Украины, уже "громкое достижение"

НЬЮ-ЙОРК, 10 сентября. /ТАСС/. Заявление по итогам саммита Группы двадцати (G20) в Нью-Дели в части украинского кризиса не было слабым. Такое мнение выразил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телекомпании CNN.

"Тот факт, что мы получили совместную декларацию, которая вновь подтверждает важность суверенитета и территориальной целостности Украины, - это громкое заявление", - ответил он на вопрос ведущего о том, не получился ли пункт по украинскому кризису в итоговом заявлении G20 слишком слабым.

Ранее лидеры Группы двадцати приняли итоговое заявление, в котором признали различие взглядов и оценок по ситуации на Украине среди членов сообщества. Они призвали все государства соблюдать принципы норм международного права, в том числе относительно суверенитета и территориальной целостности, а также отметили важность мирного разрешения конфликтов и диалога. Как подчеркнул министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам саммита консолидированная позиция стран глобального Юга не позволила Западу "украинизировать" повестку саммита G20.