Байден: на саммите G20 достигнуто "достаточное согласие" относительно мира на Украине

По словам президента США, участники саммита достигли "достаточного согласия относительно необходимости справедливого и устойчивого мира, основанного на принципах Устава ООН и уважении суверенитета и территориальной целостности"

ХАНОЙ, 10 сентября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден заявил, что среди участников саммита Группы двадцати (G20) в Индии было достигнуто "достаточное согласие" относительно "справедливого мира" на Украине.

Как подчеркнул американский лидер, выступая на пресс-конференции в Ханое, участники саммита достигли "достаточного согласия относительно необходимости справедливого и устойчивого мира, основанного на принципах Устава ООН и уважении суверенитета и территориальной целостности".

Ранее лидеры Группы двадцати приняли итоговое заявление, в котором признали различие взглядов и оценок по ситуации на Украине среди членов сообщества. Они призвали все государства соблюдать принципы международного права, в том числе относительно суверенитета и территориальной целостности, а также отметили важность мирного разрешения конфликтов и диалога. Как подчеркнул министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам саммита, консолидированная позиция стран глобального Юга не позволила Западу "украинизировать" повестку саммита G20.