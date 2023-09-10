Блинкен ушел от ответа на вопрос о поставках ATACMS Украине

Однако госсекретарь США отметил, что Вашингтон постоянно проводит с Киевом консультации относительно военной помощи

НЬЮ-ЙОРК, 10 сентября. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен ушел от ответа на вопрос о том, намерены ли США передать Киеву ракеты ATACMS с большим радиусом действия, отметив, что Вашингтон постоянно проводит с Киевом консультации относительно военной помощи.

"Мы обсуждаем эти вопросы ежедневно - что им надо и когда. Мы привлекли десятки стран, чтобы обеспечить потребности Украины в самообороне. Картина здесь постоянно меняется, раньше им нужно было защищаться, а теперь они пытаются вернуть территории на юге и востоке. Это одна из причин, почему я лично ездил на Украину и говорил об этом с президентом [Украины Владимиром] Зеленским", - сказал он в интервью телеканалу ABC, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее телеканал ABC сообщил, что США намерены передать Киеву ракеты ATACMS с дальностью полета до 300 км. Позднее заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер заявил, что США не исключают такой возможности.