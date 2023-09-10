Блинкен считает, что Украина пойдет на переговоры, если РФ выступит с такой инициативой

По словам госсекретаря США, "все хотят, чтобы это война кончилась"

НЬЮ-ЙОРК, 10 сентября. /ТАСС/. США полагают, что Украина будет готова к переговорам с Россией, если с такой инициативой выступит Москва, и готовы следовать в этом вопросе за Киевом. Об этом заявил их госсекретарь Энтони Блинкен в интервью телеканалу ABC.

"Как именно все это закончится, где будут проходить линии, предстоит решать украинцам. Но во время визита в Киев я увидел серьезный настрой на то, чтобы продолжать усилия по возвращению территории. А что касается переговоров, то для танго нужно двое. Пока мы не видели никаких признаков интереса к дипломатии со стороны президента РФ Владимира Путина", - сказал он.

"Если же он проявит такой интерес, то, я думаю, украинцы будут первыми, кто вступит в переговоры, и мы будем сразу за ними. Все хотят, чтобы это война кончилась, но она должна кончиться на справедливых и устойчивых условиях, которые будут отражать суверенитет и территориальную целостность Украины", - добавил Блинкен.

Российские власти неоднократно заявляли о готовности вести переговоры с Украиной об урегулировании конфликта. Одновременно официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обращала внимание, что главным препятствием на этом пути являются законодательно закрепленная указом президента Украины Владимира Зеленского невозможность переговоров с российским президентом Владимиром Путиным, а также "инициативы украинского лидера, свидетельствующие о полной оторванности официального Киева от современных реалий", включая требование вывода российских войск из новых регионов страны.