10 сентября, 14:26

Байден надеется в ближайшее время провести встречу с Си Цзиньпином

Байден заявил, что надеется в ближайшее время провести встречу с Си Цзиньпином.

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Теги:
СШАКитайСи ЦзиньпинБайден, Джо
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