Президент Бразилии назвал три приоритета председательства его страны в G20

Как заявил Луис Инасиу Лула да Силва, это социальная инклюзия и борьба с голодом, энергетический переход и устойчивое развитие, а также реформирование институтов глобального управления

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 10 сентября. /ТАСС/. Вопросы сокращения неравенства должны стать приоритетами международной повестки, считает президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Иначе текущее положение дел в мире не удастся изменить, заявил он, перенимая председательство в "Группе двадцати" (G20) у Индии.

"Поэтому приоритетами бразильского председательства в G20 станут три направления: социальная инклюзия и борьба с голодом, энергетический переход и устойчивое развитие по трем направлениям (социальному, экономическому и природоохранному), реформирование институтов глобального управления", - сказал глава государства. "Все эти приоритеты отражены в девизе бразильского председательства: "Построение справедливого мира и устойчивого развития планеты", - добавил он.

По словам Лулы да Силвы, под руководством Бразилиа в следующем году будут созданы две оперативные группы: Глобальный альянс по борьбе с голодом и бедностью и Глобальное движение по борьбе с изменениями климата. Политик призвал мировое сообщество "удвоить усилия", чтобы положить конец голоду в мире к 2030 году. "В противном случае нас ожидает крупнейший провал за последние годы", - заявил бразильский лидер.

Он также отметил необходимость практических усилий в борьбе с изменениями климата, для чего, по его мнению, необходимы не только политическая воля и решимость, но и "ресурсы и передача технологий". Кроме того, политик заявил о желании развивающихся стран более активно участвовать в деятельности Всемирного банка и Международного валютного фонда.

Саммит "двадцатки" в Нью-Дели завершается в воскресенье. Индия провела десятки министерских встреч в преддверии саммита, на самой встрече лидерам удалось согласовать совместную декларацию, несмотря на расхождения по ряду вопросов, в первую очередь по украинскому конфликту. При этом до конца года в Индии состоится еще несколько мероприятий G20. С 1 декабря председательство в объединении перейдет к Бразилии.