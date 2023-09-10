Байден заявил, что провел переговоры с премьером Госсовета КНР Ли Цяном

Встреча прошла на полях саммита Группы двадцати

ХАНОЙ, 10 сентября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден на полях саммита Группы двадцати (G20) в Нью-Дели провел встречу с премьером Госсовета КНР Ли Цяном, возглавлявшим китайскую делегацию на мероприятии. Американский лидер заявил об этом на пресс-конференции в Ханое.

"Моя команда, мои сотрудники по-прежнему встречаются с людьми председателя [КНР] Си [Цзиньпина] <...>. Я встречался в Индии с его человеком "номер два", - отметил президент США.

По словам Байдена, в ходе встречи с Ли Цяном обсуждались проблемы мировой стабильности, а также стран третьего мира и глобального Юга. Ранее в Белом доме сообщали, что американский лидер не планирует встречаться с премьером Госсовета КНР на полях саммита G20.

Саммит G20 проходил в Индии с 9 по 10 сентября. На него были приглашены лидеры всех стран G20 и еще девяти государств (Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура). Российскую делегацию в Индии возглавлял министр иностранных дел Сергей Лавров, китайскую - премьер Госсовета КНР Ли Цян.