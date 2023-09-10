Президент Бразилии выступил против политизации работы G20

Луис Инасиу Лула да Силва отметил, что только совместно страны смогут "противостоять вызовам"

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сентября. /ТАСС/. Геополитические противоречия и проблемы не должны использоваться в качестве предлога для затруднения работы "Группы двадцати" (G20), считает президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Такое мнение он выразил в воскресенье, выступая на закрытии саммита объединения в Нью-Дели.

"Мы не можем позволить, чтобы геополитические проблемы подменяли повестку различных инстанций G20. Мы не заинтересованы в разделении G20. Только совместными действиями мы сможем противостоять вызовам наших дней", - сказал политик.

Саммит "двадцатки" в Нью-Дели завершается в воскресенье. Индия провела десятки министерских встреч в преддверии саммита, на самой встрече лидерам удалось согласовать совместную декларацию, несмотря на расхождения по ряду вопросов, в первую очередь по украинскому конфликту. При этом до конца года в Индии состоится еще несколько мероприятий G20. С 1 декабря председательство в объединении перейдет к Бразилии.