В АдГ заявили, что немцев не устраивает ЕС из-за несоответствия времени

Европейский союз не оправдал ожиданий в экономике и области безопасности

БЕРЛИН, 10 сентября. /ТАСС/. Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алис Вайдель считает, что Евросоюз в нынешнем виде совершенно не соответствует времени и немцы не хотят в нем жить.

"Жители этой страны, и это подтверждает также демоскопия, больше не хотят иметь такой ЕС. Это конструкция, которая совершенно не соответствует времени", - заявила Вайдель в интервью телеканалу ARD. Политик отметила, что вместо "этого ЕС" необходимо "европейское экономическое сообщество". "Я хотела бы способствовать развитию ЕС и Европы в областях, где он имеет смысл", - сказала она. По мнению сопредседателя партии, это, в частности, единый внутренний рынок, проведение общей политики безопасности и обороны, охрана границ. "Во всех областях, которые я назвала, на протяжении десятилетий ЕС не оправдывал ожиданий", - считает Вайдель.

"Альтернатива для Германии" была образована в апреле 2013 года на фоне экономических проблем в еврозоне и долгового кризиса в Греции. На протяжении длительного времени партию занималась в основном экономической повесткой, однако по мере усугубления миграционного кризиса в ЕС она начала наращивать популярность, используя тему беженцев. На выборах в Бундестаг в 2017 году АдГ набрала 12,6% голосов, став третьей силой в парламенте, а в 2021 году - 10,3%, уступив четырем партиям.

В ФРГ партию считают правопопулистской. Сейчас рейтинг популярности АдГ колеблется на уровне 20-22%, она опережает даже Социал-демократическую партию Германии канцлера Олафа Шольца.