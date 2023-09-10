В АдГ заявили, что кабмину ФРГ не хватает квалифицированных кадров

Как считает сопредседатель партии Алис Вайдель, нынешнее "правительство действует по-идиотски"

БЕРЛИН, 10 сентября. /ТАСС/. Нехватка квалифицированных кадров в правительстве ФРГ дает о себе знать уже на протяжении нескольких лет. Такое мнение выразила сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алис Вайдель в интервью телеканалу ARD.

"Нехватка квалифицированных кадров у нас наблюдается уже на протяжении нескольких лет", - посетовала она. По оценке сопредседателя АдГ, нынешнее "правительство действует по-идиотски".

Вайдель подвергла критике спорный закон об отоплении, который, по ее мнению, ложится бременем на граждан, так как ведет к повышению стоимости аренды. "И это я считаю идиотской политикой", - сказала она. Сопредседатель партии отрицательно ответила на вопрос, принял ли канцлер Олаф Шольц в своей политике хоть одно верное решение.

В ФРГ партию называют правопопулистской. Другие политические силы считают невозможным сотрудничество с ней в какой бы то ни было коалиции - ни на федеральном, ни на региональном уровнях. Рейтинг популярности АдГ колеблется на уровне 20-22%, она опережает даже Социал-демократическую партию Германии канцлера Олафа Шольца.