В АдГ считают, что мир в Европе возможен лишь при участии России

Сопредседатель партии Алис Вайдель также добавила, что хотела бы видеть больше инициативы в этом вопросе со стороны немецкого правительства

БЕРЛИН, 10 сентября. /ТАСС/. Долгосрочный мир в Европе возможен лишь при условии участия России в общей архитектуре безопасности. Такое мнение выразила сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алис Вайдель в интервью телеканалу ARD.

"Я думаю, что мы обязательно должны начать диалог с Россией, потому что долгосрочный мир в Европе возможен только в том случае, если Россия будет участвовать в европейской архитектуре безопасности", - сказала Вайдель. "И здесь я хотела бы видеть гораздо больше инициатив со стороны германского правительства", - подчеркнула она, напомнив, что и конституция обязывает власти содействовать сохранению мира. На вопрос, должна ли победить Украина в противостоянии с Россией, политик ответила, что "никто не выиграет войну, будут лишь проигравшие".

У Вайдель также спросили, почему она в отличие от другого сопредседателя АдГ Тино Хрупаллы не пошла на прием в российском посольстве в Германии 9 мая. "Это все символика. Тино Хрупалле было очень важно принять участие в этом приеме", - сказала она. "Я для себя решила - это было личное решение - в нем не участвовать по политическим причинам. Праздновать поражение собственной страны с бывшей оккупационной державой - это что-то такое, когда я для себя решила не участвовать из личных побуждений, учитывая историю бегства моего отца", - утверждала Вайдель.

Хрупалла и ряд других немецких политиков подверглись критике со стороны общественности и СМИ за посещение посольства России в День Победы в этом году.

В ФРГ "Альтернативу для Германии" называют правопопулистской партией. Другие политические силы считают невозможным сотрудничество с ней в какой бы то ни было коалиции - ни на федеральном, ни на региональном уровнях. Рейтинг популярности АдГ колеблется на уровне 20-22%, она опережает даже Социал-демократическую партию Германии канцлера Олафа Шольца.