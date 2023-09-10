Министр разведки Ирана сообщил о предотвращении 400 взрывов на территории страны

Как заявил Сейед Эсмаил Хатиб, более 40 взрывных устройств должны были взорваться рядом с местами религиозных мероприятий во время Мухаррама

ТАСС, 10 сентября. Разведслужбы Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части Вооруженных сил Ирана) обезвредили около 400 взрывных устройств на территории исламской республики. Об этом сообщил министр разведки Ирана Сейед Эсмаил Хатиб.

"Мы обезвредили около 400 бомб. Более 40 взрывных устройств должны были взорваться рядом с местами религиозных мероприятий во время Мухаррама [священный месяц у мусульман по лунному календарю]", - приводит его заявление агентство ISNA.

Министр также упомянул провокации, организованные иностранными спецслужбами, в том числе координацию беспорядков внутри страны и контрабанду оружия. "Они построили оружейный завод недалеко от нашей границы, а изготовленное оружие было контрабандой вывезено в Иран, - сообщил он. - Иракский Курдистан стал центром для американских и израильских спецслужб, что поспособствовало развитию сепаратистского движения".