Абу-Даби, Берлин, Париж и Рим примут участие в создании экономического коридора IMEC

Меморандум о взаимопонимании по созданию транспортно-экономического коридора, связывающего Индию, страны Ближнего Востока и Европу, подписали восемь сторон

ДУБАЙ, 10 сентября. /ТАСС/. Германия, Италия, ОАЭ и Франция примут участие в создании экономического коридора Индия - Ближний Восток - Европа (India - Middle East - Europe Economic Corridor, IMEC), о котором накануне объявил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд. Об этом сообщило Саудовское агентство печати.

По его информации, меморандум о взаимопонимании по созданию транспортно-экономического коридора, связывающего Индию, страны Ближнего Востока и Европу, подписали восемь сторон: Германия, Евросоюз, Индия, Италия, ОАЭ, Саудовская Аравия, США и Франция.

Саудовский кронпринц 9 сентября на полях саммита Группы двадцати (G20) в Нью-Дели анонсировал подписание меморандума о взаимопонимании по созданию экономического коридора, соединяющего Индию с ближневосточными и европейскими странами. По его словам, инициатива предполагает строительство разветвленной сети железных дорог между ближневосточными странами и развитие портовой инфраструктуры. Участники проекта намерены построить сеть трубопроводов для транспортировки водорода, а также проложить кабели для передачи электроэнергии и данных. Как подчеркнул Мухаммед бен Сальман Аль Сауд, транспортный коридор позволит обеспечить устойчивость глобальных цепочек поставок энергоресурсов. Позже министр обороны Индии Раджнатх Сингх отметил, что проект IMEC обеспечит Индии долгосрочную связь с Ближним Востоком.

Ранее агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники, что Индия, Саудовская Аравия и Соединенные Штаты в течение нескольких месяцев обсуждают возможность строительства железных дорог и портов, которые станут частью единого транспортного коридора. Как отмечает агентство, Вашингтон продемонстрировал заинтересованность в проекте, поскольку он может быть противопоставлен китайской инициативе "Один пояс - один путь".