FT: Запад отказался от формулировок по Украине на G20 под давлением развивающихся стран

По данным газеты, многие развивающиеся страны выразили недовольство тем, что в итоговой декларации могли бы сохраниться формулировки по конфликту на Украине, содержавшиеся в документе предыдущего саммита G20 в Индонезии

ЛОНДОН, 10 сентября. /ТАСС/. Западные страны вынуждены были отказаться от своих формулировок по конфликту на Украине, пойдя на уступки ведущим развивающимся государствам, которые предложили к полуночи в пятницу компромиссный вариант текста проекта итоговой декларации саммита G20 в Нью-Дели. Об этом сообщает газета Financial Times (FT).

По данным издания, многие развивающиеся страны выразили недовольство тем, что в итоговой декларации саммита в Нью-Дели могли бы сохраниться формулировки по конфликту на Украине, содержавшиеся в документе предыдущего саммита G20 в Индонезии.

Западу пришлось принимать такое решение в ситуации, когда в случае отказа от предложения он нес бы ответственность за раскол "Большой двадцатки". После пяти дней изнурительных дискуссий западные переговорщики, как отмечает FT, "согласились на сделку". Масштаб уступок Запада стал еще более очевидным, когда в субботу лидеры западных держав собрались на саммите "двадцатки" в Нью-Дели, говорится в статье.

"Это [серьезная] уступка", - приводит газета слова директора программы "Глобальный Юг" в американском аналитическом центре Институт Куинси Саранга Шидоре. Без такого отхода прежде всего Вашингтона саммит Группы двадцати, как полагает Шидоре, мог "впервые завершиться без совместной декларации".

"Если бы мы писали текст [итоговой декларации] сами, он выглядел бы совсем по-другому", - заявил изданию чиновник ЕС высокого ранга. "Это процесс достижения глобального консенсуса", - констатировал он.

Ранее лидеры Группы двадцати приняли итоговое заявление, в котором признали различие взглядов и оценок по ситуации на Украине среди членов сообщества. Они призвали все государства соблюдать принципы норм международного права, в том числе относительно суверенитета и территориальной целостности, а также отметили важность мирного разрешения конфликтов и диалога. Как подчеркнул министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам саммита, консолидированная позиция стран глобального Юга не позволила Западу "украинизировать" повестку саммита G20.