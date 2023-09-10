Зеленский заявил, что намерен вновь обсудить с Байденом поставку ракет ATACMS

По словам президента Украины, украинское руководство надеется получить вооружения этого типа уже осенью

НЬЮ-ЙОРК, 10 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский намерен вновь обсудить с американским лидером Джо Байденом поставку Киеву оперативно-тактических ракетных комплексов ATACMS. С таким заявлением он выступил в интервью телекомпании CNN.

По словам Зеленского, он намерен обсудить с Байденом возможность поставок Украине дальнобойных ракет. "Для меня очень важны его соображения и поддержка", - отметил украинский лидер. "Я буду вновь говорить с президентом Байденом об ATACMS. Это не первый наш диалог, мы движемся", - отметил он. По словам Зеленского, украинское руководство надеется получить вооружения этого типа уже осенью 2023 года.

Ранее телеканал ABC сообщил, что США намерены передать Киеву ракеты ATACMS с дальностью полета до 300 км. Позднее заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер заявил, что США не исключают такой возможности.