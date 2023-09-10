10 сентября, 17:38
Военная операция на Украине

Зеленский заявил, что намерен вновь обсудить с Байденом поставку ракет ATACMS

По словам президента Украины, украинское руководство надеется получить вооружения этого типа уже осенью

НЬЮ-ЙОРК, 10 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский намерен вновь обсудить с американским лидером Джо Байденом поставку Киеву оперативно-тактических ракетных комплексов ATACMS. С таким заявлением он выступил в интервью телекомпании CNN.

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По словам Зеленского, он намерен обсудить с Байденом возможность поставок Украине дальнобойных ракет. "Для меня очень важны его соображения и поддержка", - отметил украинский лидер. "Я буду вновь говорить с президентом Байденом об ATACMS. Это не первый наш диалог, мы движемся", - отметил он. По словам Зеленского, украинское руководство надеется получить вооружения этого типа уже осенью 2023 года.

Ранее телеканал ABC сообщил, что США намерены передать Киеву ракеты ATACMS с дальностью полета до 300 км. Позднее заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер заявил, что США не исключают такой возможности. 

Теги:
УкраинаСШАБайден, ДжоЗеленский, Владимир АлександровичВоенная операция на Украине
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