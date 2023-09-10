В Танзании арестовали лидера оппозиции за проведение несанкционированного собрания

Одновременно были задержаны два партийных работника

ПРЕТОРИЯ, 10 сентября. /ТАСС/. Полиция Танзании задержала лидера оппозиции Тунду Лису и нескольких его соратников за проведение неразрешенного властями собрания. Об этом сообщила Партия за демократию и прогресс ("Чадема"), в которой Лису занимает пост вице-председателя.

"Полиция нагрянула в отель, где находился Лису, и после споров с охраной зашла в номер и увезла его в неизвестном направлении", - говорится в заявлении партии, размещенном на ее странице в социальной сети X (ранее Twitter). Одновременно были задержаны два партийных работника. События произошли в городе Карату, расположенном в северной области Аруша.

В свою очередь начальник полиции Аруши Жюстин Масехо заявил, что Лису и его соратники задержаны для проведения допроса в связи с обвинениями в организации незаконного собрания и препятствовании деятельности сил правопорядка. Он добавил, что после этого будет принято решение о мере пресечения.

В январе Лису вернулся в Танзанию из добровольного изгнания, которое продлилось около полутора лет. В последующие месяцы он регулярно проводил политические митинги, на которых критиковал власти страны.

Осенью 2017 года на Лису было совершено покушение в его собственном доме в танзанийской столице Додоме. Он получил тяжелое огнестрельное ранение и перенес 20 операций. Курс реабилитации Лису проходил в Бельгии. В октябре 2020 года он вернулся на родину и баллотировался на президентских выборах. На них победил занимавший в то время пост главы государства Джон Магуфули, однако лидер оппозиции не признал поражения и призвал к массовым демократическим действиям. Он был задержан полицией и вскоре покинул страну.

В январе текущего года президент Танзании Самия Сулуху Хасан своим указом отменила запрет на политические собрания. Он был введен в 2016 году Магуфули, который умер в марте 2021 года. В соответствии с конституцией его сменила по посту главы государства Хасан, которая занимала в тот момент пост вице-президента.