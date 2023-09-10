Белоруссия не планирует увеличивать численность армии, несмотря на действия стран-соседей

Помощник министра обороны республики Валерий Ревенко заявил, что у Минска "нет агрессивных намерений"

МИНСК, 10 сентября. /ТАСС/. Белоруссия не планирует увеличивать численность вооруженных сил, несмотря на наращивание контингентов в соседних странах. Об этом сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны Белоруссии - помощник министра обороны Валерий Ревенко.

"Увеличения количества вооруженных сил Республики Беларусь не происходит. У нас как было 65 тысяч [военнослужащих], так оно и осталось", - сказал Ревенко в эфире телеканала СТВ.

Помощник министра обороны отметил, что у Минска "нет агрессивных намерений" и "построения наступательного потенциала", наблюдаемого, в частности, в Польше. "Мы просто качественно модернизируем свои вооруженные силы, мы используем опыт, который на сегодняшний день присутствует в тех же боевых действиях на территории Украины", - сказал Ревенко.

Он напомнил о планах Варшавы в ближайшее время довести численность польских вооруженных сил до 300 тыс. военнослужащих. "Хотя в соответствии с Договором об обычных вооруженных силах в Европе они подписали, что ограничения составляют 234 тыс., и они сознательно будут это нарушать. Реакция будет, а мы, наверное, настороженно к этому относимся. Любая армия заинтересована в модернизации, но Польша поставляет [на вооружение армии] вооружение именно наступательное. И она нас не информирует, какие типы вооружения, в каком количестве она поставляет, но ведь есть международные договоры. К сожалению, у нас отсутствует этот взаимный контроль. Мы приглашаем на свои учения представителей Республики Польша, а они нас нет. Они, по сути, прекратили все свои обязательства в нашем отношении. А впереди выборы, это же их предвыборная платформа. Будем ждать 15 октября, надеюсь, что-то изменится", - сказал Ревенко.

Минск неоднократно заявлял об усилении группировок национальных вооруженных сил стран НАТО и формирований альянса в Польше и Прибалтике. Президент Белоруссии Александр Лукашенко указывал на то, что наращивание группировки войск НАТО на восточном фланге альянса под предлогом сдерживания РФ и ее союзников является освоением потенциального театра боевых действий.