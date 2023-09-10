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обновлено 10 сентября, 18:28
Единый день голосования

Лукашенко поздравил Путина с успешным проведением единого дня голосования

Президент Белоруссии пожелал российскому коллеге здоровья, благополучия и воплощения в жизнь всего задуманного

МИНСК, 10 сентября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил российского коллегу Владимира Путина с успешным проведением единого дня голосования. Об этом сообщила пресс-служба белорусского президента.

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Единый день голосования в России. Онлайн

"Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента Российской Федерации Владимира Путина с успешным проведением важного для внутриполитической жизни России события - единого дня голосования", - говорится в сообщении.

"Уверенная победа представителей Всероссийской политической партии "Единая Россия" на выборах глав субъектов, депутатов законодательных и местных представительных органов государственной власти свидетельствует о широкой поддержке проводимого курса на суверенное развитие страны и консолидацию общества. Убежден, народные избранники внесут весомый вклад в дело укрепления межрегионального сотрудничества с Республикой Беларусь, будут способствовать реализации масштабных планов по наращиванию стратегического партнерства между Минском и Москвой", - отмечается в поздравлении.

Лукашенко также пожелал Путину здоровья, благополучия и воплощения в жизнь всего задуманного. 

Теги:
Лукашенко, Александр ГригорьевичПутин, Владимир ВладимировичБелоруссияРоссияЕдиный день голосования"Единая Россия"
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