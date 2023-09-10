Глава Минобороны Белоруссии совершит визит стратегического уровня в КНР

Как сообщили в Минске, визит состоится "в ближайшее время"

МИНСК, 10 сентября. /ТАСС/. Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин в ближайшее время отправится с официальным визитом в Китай. Об этом сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны - помощник министра обороны Валерий Ревенко.

"В ближайшее время состоится официальный визит министра обороны Республики Беларусь в Китайскую Народную Республику, где уже будут четко обсуждены те вопросы, о которых мы сейчас договорились. Визит знаковый, визит стратегического уровня, у нас есть хорошие договоренности, ну а все остальное вы услышите впереди", - сказал он в эфире телеканала СТВ.

Министр обороны Китая с 16 по 18 августа посетил с официальным визитом Белоруссию. Он обсудил с руководством военного ведомства вопросы двустороннего взаимодействия, а также встретился с президентом Александром Лукашенко.

Военное сотрудничество Белоруссии и Китая осуществляется на основании соглашения между министерствами обороны двух государств, заключенного в мае 2010 года. До начала пандемии коронавируса ведомства организовывали обмены визитами высокого и экспертного уровней, обучение представителей Вооруженных сил Белоруссии и Народно-освободительной армии Китая в военных учебных заведениях двух стран и совместные тренировки. Также белорусские и китайские военнослужащие участвовали в конкурсах в рамках Армейских международных игр. С началом эпидемии COVID-19 мероприятия двустороннего военного сотрудничества приостановили. В середине апреля этого года на встрече в Минске представителей Минобороны Белоруссии с атташе по вопросам обороны при посольстве КНР Лю Чжэ стороны обсудили активизацию взаимодействия в военной сфере после окончания пандемии.