США поставят Тайваню 1,4 тыс. ПТУР TOW 2B и Javelin, несмотря на помощь Украине

Центральное информационное агентство острова сообщало, что ВС Тайваня планируют применять противотанковые ракеты для уничтожения десантных катеров и плавающей бронетехники в случае десантной операции противника

ГОНКОНГ, 10 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Тайваня планируют в следующем году получить от США 1 440 противотанковых управляемых ракет (ПТУР) TOW 2B и Javelin. Как сообщила газета "Тайбэй шибао", заложенные в проекте бюджета оборонного ведомства острова сроки говорят о том, что военная помощь Вашингтона Украине не отразилась на поставках Тайваню.

По данным издания, речь идет о 1 240 ПТУР для TOW 2B и еще 200 - для Javelin. Как подчеркивает газета, обозначенный при заключении сделки график соблюдается. Контракт на поставку 1 700 ПТУР для TOW 2B, а также 400 ракет для Javelin был заключен в 2019 году. К настоящему времени США передали Тайваню 460 ПТУР TOW 2B и 200 ракет для Javelin, поэтому запланированные на 2024 год поставки закроют сделку.

Как указывало Центральное информационное агентство острова, ВС Тайваня планируют применять противотанковые ракеты для уничтожения десантных катеров и плавающей бронетехники в случае десантной операции противника.

В среду газета сообщила, что в 2024 году Тайвань также получит от США 11 пусковых установок реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и 64 тактические ракеты ATACMS. Вторая партия из 18 пусковых установок HIMARS, 864 обычных и 20 тактических ракет будет передана Тайваню в 2027 году.

США являются основным поставщиком вооружений для армии Тайваня. В настоящее время портфель невыполненных поставок американского оружия острову составляет около $19 млрд.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор остров сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.