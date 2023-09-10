Зеленский признал изменения в отношении некоторых западных партнеров к нуждам Киева

Президент Украины также заявил, что морально готов к длительному противостоянию с Россией

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что почувствовал изменения в отношении некоторых западных партнеров к нуждам Киева.

"У меня есть эта интуиция, я читаю, слышу и вижу их глаза [когда они говорят]: "Мы всегда будем с вами", но я вижу, что его или ее нет здесь, [он или она] не с нами", - сказал он в интервью журналу The Economist. При этом Зеленский предупредил, что, "если партнеры не помогут [Украине], значит, они помогут России победить".

Говоря о перспективах конфликта, он сказал, что морально готов к длительному противостоянию с Россией. "Я должен быть готов, моя команда должна быть готова к долгой войне, и эмоционально я готов", - сказал он. При этом, добавил президент, пока рано представлять украинскому народу перспективу полной милитаризации экономики.

Двумя днями ранее Зеленский также заявлял, что темпы боевых действий, введения антироссийских санкций и поставки западного оружия Киеву замедляются.