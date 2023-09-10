Прошедшие выборы в новых регионах и разные мнения в декларации G20. События вокруг Украины

Выборы в новых регионах РФ, несмотря на обстрелы и провокации со стороны Киева, состоялись. Как отметили международные эксперты, следившие за их проведением, там не было зафиксировано нарушений, голосование было открытым и демократичным.

Кроме того, в субботу была принята итоговая декларация проходившего в Индии саммита G20. В документе было констатировано наличие разных мнений по поводу конфликта на Украине. В Киеве уже высказали недовольство этим документом, а министр иностранных дел РФ Сергей Лавров указал, что Запад не смог "украинизировать" декларацию G20, туда вошли поддержанные РФ пункты.

ТАСС собрал основные события вокруг Украины за последние два дня.

Ход спецоперации

Как отчитались в субботу в Минобороны РФ, Вооруженные силы России в ходе спецоперации за прошедшую неделю нанесли шесть групповых ударов, в том числе по объектам радиотехнической разведки Украины, производства безэкипажных катеров, базам подготовки диверсионных групп Вооруженных сил Украины (ВСУ), сбили самолет МиГ-29 и вертолет Ми-8, уничтожили пусковые установки ЗРК С-300ПС. Средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы в течение недели перехватили 49 снарядов HIMARS, три управляемые авиабомбы JDAM и одну противорадиолокационную ракету HARM.

На запорожском направлении за семь дней было уничтожено более 845 украинских военных и 27 танков, в том числе Challenger, на херсонском - до 355 военнослужащих ВСУ, на донецком - более 2 100, на купянском - 425, на краснолиманском - 450, на южнодонецком - 1 230.

Корабли Черноморского флота за прошедшую неделю уничтожили три украинских безэкипажных полупогружных катера, пытавшихся атаковать Крымский мост.

Кроме того, в воскресенье в МО РФ сообщили, что ночью 10 сентября Киев пытался атаковать беспилотниками объекты на территории РФ, 8 БПЛА были уничтожены средствами ПВО вблизи побережья Республики Крым, всего за сутки на территории РФ уничтожено 42 украинских беспилотника.

Переломный саммит G20

Лидеры Группы двадцати в итоговой декларации признали различие взглядов и оценок ситуации на Украине среди членов сообщества. Как рассказала на пресс-конференции шерпа РФ в G20 Светлана Лукаш, "по украинскому сюжету были очень сложные переговоры". Прежде всего сработала коллективная позиция стран БРИКС и других партнеров, а сам саммит стал одним из самых сложных за его почти 15-летнюю историю. В свою очередь шерпа Индии в G20 Амитабх Кант назвал переговоры по украинскому вопросу "очень жесткими, безжалостными".

Как подчеркнул министр иностранных дел России Сергей Лавров, саммит Группы двадцати в Нью-Дели стал переломным, а попытки Запада "украинизировать" его повестку не имели успеха. По мнению главы МИД РФ, в кругу развивающихся членов G20 налицо правильное понимание событий на Украине.

Газета Financial Times назвала декларацию ударом для западных стран, так как этот документ продемонстрировал отсутствие мирового консенсуса по поддержке Украины. А в статье газеты Die Zeit охарактеризовали это как провал планов изолировать Россию.

Выборы в новых регионах

Выборы в новых регионах РФ прошли при высокой явке избирателей. В ДНР она превысила 76%, в ЛНР - 72,5%, в Запорожской и Херсонской областях составила более 66% и 65% соответственно.

Выборы в новых регионах сопровождались обстрелами и налетами украинских беспилотников. Так, в первый день голосования был вынужден переместиться региональный избирком в Херсонской области, а в ночь на воскресенье беспилотник уничтожил избирательный участок в Запорожской области.

Как отметил председатель ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ), член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод, западным и украинским спецслужбам не удалось с помощью информационных атак и вала фейков сорвать голосование.

По словам международных экспертов из Бразилии, США, Венесуэлы и ряда других стран, выборы в новых регионах прошли открыто, свободно и прозрачно, нарушений зафиксировано не было.

Зерновая сделка

В итоговую декларацию G20 был включен призыв к полному осуществлению зерновой сделки для обеспечения беспрепятственных поставок продовольствия и удобрений из России и с Украины.

Как заявил по итогам саммита президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Россия не может быть исключена из зерновой сделки. Он намерен продолжать тесные контакты со всеми сторонами, заинтересованными в реализации этой инициативы. Президент Турции заверил, что "еще не потерял надежды на то, что зерновая сделка может возобновиться". Он также намерен попросить генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша направить РФ еще одно письмо с предложениями по зерновой сделке, которое будет касаться страхования и SWIFT.

Сергей Лавров, комментируя содержание первого письма генсека, отметил, что оно создает впечатление, что его пытаются использовать для продвижения односторонних подходов по этой теме. Министр в этой связи назвал неправдой то, что Россельхозбанк будет возвращен в SWIFT, указав, что Запад пытается уговорить Россию согласиться на нереалистичную схему по переподключению Россельхозбанка к SWIFT через филиал в Люксембурге.

При этом Администрация США утверждает, что в плане возможности возобновления черноморской зерновой инициативы сейчас "мяч на стороне России".

Возможные поставки Киеву ATACMS

Администрация США не исключает начала поставок Украине ракет ATACMS с дальностью полета до 300 км, но пока не готова объявить о таком шаге, заявил первый заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер.

При этом госсекретарь США Энтони Блинкен ушел от ответа на соответствующий вопрос, отметив, что Вашингтон постоянно проводит с Киевом консультации относительно военной помощи.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телекомпании CNN заявил, что намерен вновь обсудить с американским лидером Джо Байденом поставку Киеву ATACMS.