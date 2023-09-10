В Египте заявили, что шаги Эфиопии в отношении плотины на Голубом Ниле затрудняют диалог

В МИД республики выразили надежду, что во время следующего раунда консультаций, который должен состояться в Аддис-Абебе, будет достигнут прогресс в сближении позиций по этому вопросу

КАИР, 10 сентября. /ТАСС/. Односторонние шаги Эфиопии в отношении плотины "Возрождение" ("Ан-Нахда"), расположенной на Голубом Ниле, затрудняют переговорный процесс. Об этом говорится в заявлении, размещенном на странице МИД Египта в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что четвертый и последний этап заполнения водохранилища плотины "Возрождение" нарушает подписанное в 2015 году Египтом, Суданом и Эфиопией соглашение, которое предусматривает "необходимость согласования тремя странами принципов заполнения и эксплуатации плотины перед началом этого процесса". "Принятие Эфиопией таких односторонних мер идет вразрез с интересами и нарушает права расположенных в низовьях реки государств, а также подрывает их водную безопасность, которая гарантируется нормами международного права. Этот подход и вытекающие из него негативные последствия затрудняют ход переговоров, рассчитанных на четыре месяца", - подчеркнули в египетском МИД. При этом там выразили надежду, что во время следующего раунда консультаций, который должен состояться в Аддис-Абебе, будет достигнут прогресс в сближении позиций.

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед 10 сентября сообщил, что его страна до конца заполнила водохранилище ГЭС, несмотря на сильное внешнее давление.

Эфиопия с 2012 года ведет с Египтом и Суданом, которые находятся ниже по течению Нила, переговоры об использовании ресурсов этой реки. Сторонам не удалось прийти к соглашению, и эфиопские власти в одностороннем порядке приступили к заполнению водохранилища за счет Голубого Нила.