Пост ливанской армии попал под обстрел в лагере Айн-эль-Хильве

Ранены пять военных, сообщил телеканал Al Jadeed

БЕЙРУТ, 10 сентября. /ТАСС/. Столкновения между бойцами палестинского движения ФАТХ и членами экстремистских группировок не прекращаются в лагере беженцев Айн-эль-Хильве под Сайдой (40 км от Бейрута). Как сообщил телеканал Al Jadeed, под минометный обстрел попал один из постов ливанской армии, расположенный на въезде в лагерь, в результате получили ранения пять военнослужащих. Один солдат доставлен в больницу в тяжелом состоянии, врачи ведут борьбу за его жизнь.

9 сентября премьер-министр Ливана Наджиб Микати в телефонном разговоре с президентом Палестины Махмудом Аббасом потребовал от него принять меры "по немедленному прекращению военных действий в Айн-эль-Хильве и восстановлению там спокойствия". В свою очередь начальник палестинской службы безопасности Абу Айяд аш-Шаалян заявил, что бойцы ФАТХ блокировали сейчас кварталы, где находятся экстремисты, сорвавшие соглашение о прекращении огня. "Мы делаем все возможное для защиты мирного населения", - сказал он.

По сведениям медицинских источников, число убитых за трое суток достигло четырех человек, свыше 50 получили ранения. Сильные перестрелки парализовали жизнь Сайды - южной столицы Ливана, с 8 сентября в городе закрыты госучреждения, банки, учебные заведения, торговые центры, из-за снайперского огня затруднено движение по южной автостраде.

Предыдущее перемирие в лагере было объявлено 2 августа, тогда в ходе четырехдневных перестрелок погибли 13 человек, еще 65 получили ранения. Был нанесен материальный урон сотням строений, свыше 20 тыс. жителей были вынуждены покинуть свои дома и переместиться в безопасные районы города Сайды.

В крупнейшем пристанище палестинцев в Ливане проживает около 100 тыс. человек. Всего в стране насчитывается 12 палестинских лагерей, которые пользуются внутренней автономией, общая численность беженцев оценивается в 450 тыс. чел.