В Румынии заявили об отсутствии результатов после поисков новых фрагментов беспилотника

В Минобороны республики отметили, что за последние 48 часов поисковые группы обследовали с использованием средств воздушного наблюдения территорию площадью более 80 кв. км

БУХАРЕСТ, 11 сентября. /ТАСС/. Поиски новых фрагментов иностранного беспилотного летательного аппарата на территории Румынии не принесли результатов. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны страны.

"На основе информации, полученной в субботу, 9 сентября, во второй половине дня от представителей властей населенного пункта Чаталкей, которые проинформировали о возможном наличии фрагментов беспилотника <...> примерно в 3,5 км к западу от населенного пункта Плауру, военнослужащие полка морской пехоты предприняли в субботу, 9 сентября, во второй половине дня и в воскресенье, 10 сентября, утром поиски на указанной территории, в результате которых наличие упомянутых фрагментов не подтвердилось", - отмечается в тексте.

"В последние 48 часов поисковые группы Минобороны, ВМС, сухопутных сил и других структур обследовали с использованием средств воздушного наблюдения территорию площадью более 80 кв. км в районе населенных пунктов Чаталкей, Плауру и Килия-Веке в уездах Тулча и Галац на румынском берегу Дуная вблизи украинского порта Рени, - указали в пресс-службе военного ведомства. - Также речные корабли ВМС патрулируют и ведут мониторинг Килийского рукава Дуная".

Минобороны Румынии сообщило дважды - 9 и 10 сентября - об обнаружении в уезде Тулча на юго-востоке страны обломков беспилотника. Проводится экспертиза с целью установления времени и обстоятельств, при которых они попали на территорию республики. Румынский президент Клаус Йоханнис заявил в субботу, что этот инцидент, по его мнению, вызван российскими атаками на украинские порты на Дунае.