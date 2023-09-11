Буркина-Фасо спустя месяц разблокировала радиостанцию Omega

По данным Agence France-Presse, запрет сняли после обращения местного регулятора СМИ по просьбе компании

ТАСС, 11 сентября. Власти Буркина-Фасо восстановили вещание радиостанции Omega, которое было заблокировано 11 августа из-за трансляции милитаристских высказываний представителя движения за восстановление демократии в Нигере. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на заявление министра связи, культуры, искусства и туризма страны Римтальбы Жана Эмманюэля Уэдраого.

По данным AFP, в заявлении говорится об "отмене меры по приостановке вещания программ радио Omega с 11 сентября". Запрет был снят после обращения местного регулятора СМИ по просьбе радиостанции. Согласно обращению, "команда радио извлекла уроки из этой санкции".

11 августа власти Буркина-Фасо приостановили вещание радиостанции Omega из-за трансляции выступления представителя движения за "восстановление демократии" в Нигере Усмана Абдула Мумуни, который, по мнению правительства, разжигал "насилие и войну против суверенного народа Нигера".