Главы МИД Южной Кореи и России обсудили двусторонние отношения

В ходе встречи Пак Чин также попросил российскую сторону о сотрудничестве в рамках Совета Безопасности ООН по проблемам Корейского полуострова

СЕУЛ, 11 сентября. /ТАСС/. Министры иностранных дел Республики Корея и России Пак Чин и Сергей Лавров обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений и ситуацию на Корейском полуострове. Об этом сообщило южнокорейское внешнеполитическое ведомство.

Встреча прошла 10 сентября на полях саммита Группы двадцати в Нью-Дели. "Пак Чин провел консультации с российской стороной о проблемах безопасности южнокорейских граждан, проживающих в России, обсудил способы решения затруднений южнокорейских компаний в России. Он также сказал, что отношения между Россией и Северной Кореей, которые касаются проблем Корейского полуострова, должны соответствовать резолюциям Совета Безопасности ООН и развиваться так, чтобы способствовать миру и стабильности в регионе", - проинформировали в Сеуле.

Пак Чин также заявил о "необходимости скорейшего наступления мира на Украине" и попросил Россию о конструктивном сотрудничестве в рамках Совета Безопасности ООН по проблемам Корейского полуострова. Южная Корея была избрана непостоянным членом СБ ООН на 2024-2025 годы.