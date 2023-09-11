В Минобороны Южной Кореи считают вероятным визит лидера КНДР в Россию

По словам официального представителя военного ведомства республики Чон Ха Гю, если поездка состоится, то будет продвигаться план проведения встречи с президентом РФ Владимиром Путиным

СЕУЛ, 11 сентября. /ТАСС/. Министерство национальной обороны Республики Корея считает возможным визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию. Об этом заявил на брифинге официальный представитель военного ведомства Чон Ха Гю.

"По оценкам министерства, визит Ким Чен Ына в Россию возможен, - сказал он. - Если поездка состоится, то будет продвигаться план проведения встречи с президентом РФ [Владимиром Путиным]".

Газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники из числа чиновников США и их союзников ранее изложила версию, согласно которой лидер КНДР планирует в сентябре посетить Россию. Как отметили авторы издания, Ким Чен Ын может встретиться с Путиным во Владивостоке в середине месяца. Источники NYT также утверждали, что лидер КНДР может посетить Москву и космодром Восточный.

"Мне нечего вам сказать", - ответил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 9 сентября на просьбу прокомментировать подобные сообщения. Путин и Ким Чен Ын встречались во Владивостоке в апреле 2019 года.

Президент России начинает 11 сентября двухдневную поездку во Владивосток, где примет участие в VIII Восточном экономическом форуме.