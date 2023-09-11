У побережья граничащих с Фукусимой японских префектур тритий не обнаружили

Сбор проб воды осуществлен с 5 по 6 сентября

ТОКИО, 11 сентября. /ТАСС/. Сотрудники министерства охраны окружающей среды Японии не обнаружили повышенную концентрацию трития у побережья префектур Ибараки и Мияги, которые граничат с префектурой Фукусима, где проходит сброс в океан очищенной воды с аварийной АЭС "Фукусима-1". Отчет опубликован на сайте ведомства.

Сбор проб воды был осуществлен с 5 по 6 сентября. Кроме того, сотрудники министерства проверили концентрацию трития в девяти зонах у побережья вблизи атомной станции. В этом районе она также оказалась ниже минимального целевого порога обнаружения.

24 августа компания-оператор АЭС "Фукусима-1" TEPCO приступила к сбросу в океан первой партии воды, которая, как заявляют в Токио, прошла очистку, дополнительно разбавлена морской водой и в целом очищена от радиоактивных веществ, но в незначительных объемах, значительно ниже установленных норм, еще содержит тритий (радиоактивный изотоп водорода).

Решение Токио вызвало острую критику со стороны ряда государств, в первую очередь Китая. Главное таможенное управление КНР с 24 августа полностью прекратило импорт морепродуктов из Японии. МАГАТЭ 8 сентября сообщило, что измерило уровень трития в океане в районе станции, и отметило, что его концентрация не превысила установленную норму.