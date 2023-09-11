В Чили за беспорядки в годовщину госпереворота задержали 11 человек

По данным радиостанции Bio Bio, они нанесли ущерб президентскому дворцу, а также напали на мавзолей полиции на столичном кладбище и могилу сенатора Хаиме Гусмана

БУЭНОС-АЙРЕС, 11 сентября. /ТАСС/. Чилийские полицейские задержали не менее 11 человек за участие в беспорядках в 50-ю годовщину государственного переворота, совершенного генералом Аугусто Пиночетом. Об этом сообщила в воскресенье радиостанция Bio Bio.

По ее данным, трое нарушителей порядка были задержаны за нанесение ущерба президентскому дворцу. Вандалы также напали на мавзолей полиции на столичном кладбище и могилу сенатора Хаиме Гусмана, поддерживавшего Пиночета.

Правительство Чили 11 сентября проведет приуроченную к годовщине переворота памятную церемонию, в которой примут участие президенты Боливии Луис Арсе, Колумбии Густаво Петро, Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор и Уругвая Луис Лакалье Поу, а также премьер-министр Португалии Антониу Кошта.

11 сентября 1973 года военная хунта во главе с Пиночетом совершила в Чили государственный переворот. Законно избранный президент-социалист Сальвадор Альенде покончил с собой во время штурма дворца путчистами. Согласно последним официальным данным, за годы военной диктатуры в стране (1973-1990) были убиты по политическим мотивам или пропали без вести 3 225 человек, еще свыше 37 тысяч подверглись пыткам.

