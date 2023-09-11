В Японии завершили сброс первой партии воды с АЭС "Фукусима-1"

По информации агентства Kyodo, ее размер составил порядка 7,8 тыс. тонн жидкости

ТОКИО, 11 сентября. /ТАСС/. Сотрудники энергетической компании Tokyo Electric Power (TEPCO), которая является оператором аварийной АЭС "Фукусима-1" в Японии, завершили сброс первой партии очищенной воды в океан с атомной станции. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Было сброшено порядка 7,8 тыс. тонн жидкости. Работники Tokyo Electric Power проведут осмотр расположенного на АЭС оборудования, после чего, как ожидается, до конца сентября приступят к сливу второй партии воды такого же объема.

Кроме того, по данным телеканала NHK, до конца текущего финансового года (завершится 31 марта 2024 года) TEPCO планирует слить в океан около 31,2 тыс. тонн очищенной воды. Этот объем соответствует 40 бакам с жидкостью, находящимся на территории атомной станции.

В баках на территории АЭС "Фукусима-1" скопилось более 1,25 млн тонн воды, которая использовалась для охлаждения реакторов, поврежденных в результате цунами в марте 2011 года.

24 августа TEPCO начала сброс в океан первой партии воды, которая, как заявляют в Токио, прошла очистку, дополнительно разбавлена морской водой и в целом очищена от радиоактивных веществ, но в незначительных объемах, значительно ниже установленных норм, еще содержит тритий (радиоактивный изотоп водорода).

Решение Токио вызвало острую критику со стороны некоторых государств, в первую очередь Китая. Главное таможенное управление КНР с 24 августа полностью прекратило импорт морепродуктов из Японии. МАГАТЭ 8 сентября сообщило, что измерило уровень трития в океане в районе станции, и отметило, что его концентрация не превысила установленную норму.