DPA: глава МИД Германии прибыла в Киев с необъявленным визитом

По сведения агентства, Анналена Бербок по прибытии заявила о намерении дальше поддерживать Украину в "экономическом, гуманитарном и военном плане"

БЕРЛИН, 11 сентября. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок прибыла с необъявленным визитом в Киев. Об этом сообщило агентство DPA.

Это четвертая поездка германского министра на Украину за последние полтора года. Она добралась до Киева ночным поездом из Польши. Главу МИД ФРГ встретил на вокзале германский посол Мартин Йегер.

Бербок по прибытии заявила о намерении дальше поддерживать Украину в "экономическом, гуманитарном и военном плане". Также она напомнила Киеву о важности реформ, нацеленных на борьбу с коррупцией.

О графике министра ничего не сообщается.