11 сентября, 05:21

В США не считают, что страны G20 смягчили позицию по Украине в декларации

EPA-EFE/ INDIA PRESS INFORMATION BUREAU
Заседание саммита Группы двадцати (G20)
© EPA-EFE/ INDIA PRESS INFORMATION BUREAU

По словам главы американского Минфина Джанет Йеллен, "очевидно, что было трудно найти язык, который удовлетворил бы США и другие страны"

НЬЮ-ЙОРК, 11 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты не считают, что страны Группы двадцати (G20) в документе по итогам саммита смягчили позицию по Украине. Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен в интервью газете Financial Times.

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"США не считают, что эти формулировки каким-либо образом смягчили заявление G20 по Украине. Очевидно, что было трудно найти язык, который удовлетворил бы США и другие страны, но <...> по существу заявление было очень сильным", - отметила Йеллен.

Ранее лидеры Группы двадцати по итогам саммита в Нью-Дели приняли заявление, в котором признали различие взглядов и оценок по ситуации на Украине среди членов сообщества. Они призвали все государства соблюдать принципы норм международного права, в том числе относительно суверенитета и территориальной целостности, а также отметили важность мирного урегулирования конфликтов и диалога. Как подчеркнул министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам саммита, консолидированная позиция стран глобального Юга не позволила Западу украинизировать повестку встречи. 

Теги:
УкраинаСШАСаммит G20Йеллен, ДжанетВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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